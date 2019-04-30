11:20 نظم طلبة جامعة محمد الصديق بن يحي بجيجل اليوم مسيرة سلمية للمطالبة برحيل النظام السابق والتنديد بتشبثه في الاستمرارية ضد إرادة الشعب.

11:11انطلقت اليوم مسيرة لطلبة جامعة أكلي محمد بالبويرة من داخل الحرم الجامعي نحو وسط المدينة حيث جابت عدة شوارع رفع خلالها المشاركون شعارات منددة بالوضع الحالي للبلاد.

كما التحق عمال وموظفو التكوين المهني بالمسيرة لدعم الحراك.

11:00 تضاعف أعداد الطلبة في ساحة البريد المركزي.

10:46 مسيرة حاشدة لطلبة بجاية.

10:43 البريد المركزي الآن.

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10:18 ككل يوم ثلاثاء ينظم الطلبة مسيرات احتجاجية للمطالبة بتعجيل الاستجابة لمطالب الشعب.

10:04 يحتشد مواطنون أمام محكمة عبان رمضان حاملين شعارات تدين الوزير الأول السابق.

يستمع حاليا قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للوزير الأول السابق أحمد أويحيى في قضايا تبديد المال العام.

بعد وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أمس، جاء الدور على أحمد أويحيى الذي وصل للمحكمة وسط تعزيزات أمنية مشددة.