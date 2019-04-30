أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، عثرت يوم 29 أفريل 2019، إثر عملية بحث وتمشيط بغرداية، على مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقيتين (02) مضخيتين وكمية من الذخيرة تقدر بـ (118) طلقة من مختلف العيارات.

كما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بالوادي، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى ببومرداس، مخبأين (02) للإرهابيين يحويان معدات تفجير وأغراض مختلفة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڤزام، أربعة (04) منقبين عن الذهب وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(05) دراجات نارية و(10) أجهزة كشف عن المعادن ومولد كهربائي ومطرقة ضغط، فيما تم حجز (5000) علبة من التبغ والسجائر ببسكرة.