أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه إثر عملية استطلاع جوي نفذتها طائرة بدون طيار " الجزائر 54"، يومي 28 و 29 أفريل 2019، تفيد بوجود مخابئ للجماعات الإرهابية وفقا لإحداثيات دقيقة، تم إعطاء الأوامر لتنفيذ رمايات حقيقية لتدمير تلك الأهداف بدقة عالية، عبر استعمال طائرتين بدون طيار "الجزائر 55".

وحسب البيان ، فقد تم تجريب هذه الطائرات ميدانيا في شهر ديسمبر الفارط ، بالميدان المركزي للجو بحاسي بحبح، وهذه الطائرات مصنعة بالجزائر، بأيادي وكفاءات وطنية من مهندسي وتقنيي الجيش الوطني الشعبي، مجهزة بالتقنيات والوسائل الحديثة وتم تسميتها بـ "الجزائر 54 " و"الجزائر 55" .