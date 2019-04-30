حذر الدكتور نور الدين بكيس، اليوم الثلاثاء، في برنامج "ضيف الصباح " للقناة الإذاعية الأولى، من "مغبة تمادي السلطة في مناوراتها، بما يفوت على الجزائر هذه الفرصة لبناء الإنسان"، داعيا إلى احترام إرادة الشعب و"عدم ممارسة الوصاية على الشعب والمضي إلى انتخابات شفافة تتيح للجزائري اختيار ممثليه، ليعيد بناء منظومة بعيدا عن آليات الفساد التي اعتمدتها السلطة طيلة عشرين سنة".

وأضاف أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر قائلا:"النظام السياسي الذي استبدل الشرعية الثورية بالشرعية الأمنية في التسعينات وجد نفسه في العشرين سنة الأخيرة بلا شرعية، فعمد إلى آليات الفساد ليجعل منها شرعية جديدة، ما فاقم حجم الفساد ووسع حضوره في كل الطبقات والمجالات، وأصبح شراء الذمم والضمائر واللارقابة وسيلة للاستمرار في الحكم، ومما خلق سلوكات جديدة لدى المواطنين الذين اتجهوا للخلاص الفردي، على حساب المصلحة العامة".