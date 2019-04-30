طرح الديوان المهني للحبوب مناقصة دولية لشراء ما لا يقل عن 200 ألف طن من القمح الصلد للشحن في شهر جوان، حسبما أفاد به متعاملون أوربيون اليوم الثلاثاء.

وأضاف هؤلاء أن المناقصة أغلقت يوم الأربعاء الماضي.

وذكر التجار أنه جرى شراء القمح بسعر يتراوح بين 268 و270 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.

وطلبت المناقصة توريد القمح من منشأ خياري، لكن من المرجح توريده في الأساس من كندا. وقال بعض التجار إن القمح قد يأتي جميعه من كندا التي تعرض سعرا أكثر تنافسية من المكسيك، وهي أيضا من كبار مصدري القمح الصلد.

ولا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصاتها، وتستند تقارير الشراء إلى التقييمات التجارية.