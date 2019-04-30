دخلت ملحقة استخلاص سم العقارب بورڨلة التابعة لمعهد باستور (الجزائر العاصمة) حيز الخدمة، والتي تندرج في إطار جهود السلطات العمومية لمكافحة التسمم العقربي بهذه الولاية، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مسيري هذه الملحقة.

وترتكز مهام هذه الملحقة الجديدة التي تعمل بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكمرحلة أولى على استخلاص سم العقارب المجمعة وتحضيره قبل نقله إلى معهد باستور، للخضوع إلى المراحل التالية لإنتاج المصل الخاص بمكافحة التسمم العقربي، كما أوضح أحد إطارات هذا الهيكل لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأطلقت في هذا الإطار حملة واسعة النطاق بالتنسيق مع عديد الجمعيات الناشطة في مجال جمع العقارب من أجل مباشرة هذه العملية وحث المواطنين على تكثيف عمليات البحث والجمع داخل الأحياء والتجمعات السكنية لاسيما البؤر التي تتكاثر فيها هذه الحشرة السامة، حيث حدد سعر العقرب الواحدة بـ 100 دج.

ووفرت جميع الإمكانيات (تجهيزات مختلفة)، على مستوى هذه الملحقة المتواجدة على مستوى المركز الجهوي لحقن الدم بمنطقة التجهيزات العمومية بعاصمة الولاية، حيث تم تدعيمها بعون استخراج سم العقارب في انتظار وصول طاقم متخصص آخر.

ويساهم هذا الهيكل الجديد في تدعيم عملية جمع العقارب و استخلاص السم و تحضيره، وكذا التخفيف من معاناة التنقل إلى الجزائر العاصمة لاسيما بالنسبة للجمعيات الناشطة في مجال جمع العقارب.