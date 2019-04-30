أعلنت خمس نقابات في قطاع الصحة نيتها في التكتل مستقبلا في إطار "فيدرالية مستقلة" للدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية لكل موظفي الصحة وكذا من أجل المساهمة الفعلية في تحسين واقع القطاع الذي يعاني من عدة نقائص.

وفي ندوة صحفية عقدها ممثلو النقابات المستقلة الممثلة للأخصائيين الجامعيين، الأساتذة الاستشفائيين، الأطباء العامين، الأخصائيين النفسانيين وكذا سلك الشبه الطبي، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل، تم الإعلان عن النية في إنشاء مستقبلا "فيدرالية نقابات الصحة" لتوحيد الرؤى للدفاع عن حقوق مهنيي القطاع والمرضى.

وأوضح رئيس النقابة المستقلة للاستشفائيين الجامعيين رشيد بلحاج، بهذا الخصوص، أن هذه الفيدرالية ستكون مفتوحة لكل النقابات الراغبة في الانخراط والتي تناضل من أجل تحسين ظروف العمل وبالتالي تحسين التكفل بالمرضى الذين يعانون الكثير بسبب سوء التسيير الذي يميز القطاع.

واعتبر أنه من غير المعقول إبعاد المختصين والمعنيين وعدم إشراكهم في الإصلاحات التي تقوم بها السلطات في قطاع الصحة منتقدا بالمناسبة قانون الصحة الجديد (المصادق عليه في أفريل 2018) والذي لا يزال يراوح أدراجه وأيضا المخطط الوطني لمكافحة السرطان الذي تحول إلى مجرد "شعارات"، على حد تعبيره.

ومن جانبه، تطرق رئيس النقابة المستقلة لأخصائيي الصحة العمومية، محمد يوسفي إلى الاقتراحات التي تراها نقابات الصحة مناسبة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ 22 فيفري المنصرم.

وحسب يوسفي، فإن الحلول يجب أن تمر عبر تنصيب مجلس رئاسي يضم كفاءات وطنية نزيهة تحظى بثقة الشعب تتكفل بتشكيل حكومة تشرف على مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر على الأقل، تكون مهمتها الأولى تشكيل لجنة وطنية لتنظيم ومرافقة الرئاسيات المقبلة مشيرا أنه في ظل قانون الانتخابات الحالي لا يمكن تنظيم هذه الاستحقاقات في الرابع من جويلية المقبل.

كما اقترحت هذه النقابات أيضا عرض مشروع دستور جديد للاستفتاء الشعبي بمجرد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهذا قبل تنظيم الانتخابات التشريعية.