تم اليوم الثلاثاء بعنابة تصدير شحنة بـ 30 ألف طن من الإسمنت الرمادي "الكلنكر" المنتج بمصنع سيلاس بسكرة نحو ميناء دوالا بالكاميرون انطلاقا من ميناء عنابة، حسب ما علم من إدارة ذات المصنع.

وأوضح ذات المصدر، بأن "الأمر يتعلق بسادس عملية تصدير للإسمنت الرمادي تنفذها شركة سيلاس بسكرة نحو بلد إفريقي في إطار تجسيد برنامجها للتصدير والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمساهمة الفعلية في تنويع الصادرات من خارج المحروقات".

واستنادا لذات المصدر، "تنفد شركة سيلاس عمليات التصدير بالاعتماد على الدعم اللوجيستيكي الذي توفره شركة لافارج تريدينغ المتخصصة في التجارة الدولية" والتي تستحوذ "على نسبة تفوق الـ 50 % من تجارة الكلنكر والإسمنت بحوض المتوسط وغرب أفريقيا".

ويشكل برنامج تصدير الإسمنت الرمادي "انطلاقة لتموقع منتج الكلنكر الجزائري بالسوق الأفريقية وذلك ضمن هدف يتضمن تصدير مليوني طن من الكلنكر خلال السنة الجارية 2019 و 10 ملايين طن لآفاق سنة 2021".