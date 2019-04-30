أودع طعن لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) حول العقوبة المسلطة على رئيس الرابطة الجهوية لكرة القدم بورقلة علي باعمر، حسبما أستفيد اليوم الثلاثاء من الرابطة الجهوية .

وتقدم باعمر بطعن لدى "الفاف" للمطالبة "بإنصافه والعدول عن القرار الذي يقضي بمعاقبته بعدم ممارسة كل النشاطات ذات الصلة بكرة القدم لمدة سنتين"، وفق ذات المصدر .

''لقد تقدمت بطعن لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بخصوص هذه العقوبة التي تبقى أسبابها إلى حد الآن غير واضحة، في انتظار الرد "، كما أكد علي باعمر لوكالة الأنباء الجزائرية .

وذكر أن "هذا الإجراء أتخذ في الآجال القانونية المحددة "، معربا "عن ثقته الكبيرة في العدالة التي ستمكن من إنصافه".

وبالمناسبة دعا باعمر الجهات المعنية على مستوى الاتحادية إلى تطبيق القانون بخصوص هذه القضية التي أصبحت -حسبه- "قضية رأي عام"، مشيدا في ذات السياق "بالهبة التضامنية التي حظي بها من طرف الأسرة الرياضية".

وعلى خلفية هذه العقوبة قرر الأعضاء المنتخبين لمكتب الرابطة الجهوية لكرة القدم بورقلة تجميد كل نشاطات هذه الهيئة تعبيرا عن مساندتهم لرئيس الرابطة، كما ورد في بيان نشرته الرابطة الجهوية.