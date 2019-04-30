تقرر إعادة تشغيل الفرن العالي لمركب الحديد والصلب سيدار الحجار (عنابة) بدءا من مساء اليوم الثلاثاء باحتياطي محدود من الحديد الخام يضمن النشاط لمدة لا تتجاوز ال 10 أيام في انتظار عودة التموين العادي بهذه المادة الأولية لصناعة الحديد والصلب حسبما أفاد به الرئيس المدير العام لذات المركب شمس الدين معطاء الله .

و أوضح نفس المسؤول بأن عمليات الإنتاج تستأنف مساء اليوم الثلاثاء بعد إعادة تشغيل الفرن العالي الذي تم توقيف النشاط به لمدة خمسة 5 أيام بسبب توقف عمليات تحويل الحديد الخام من منجمي الونزة وبوخضرة بولاية تبسة اللذين يشهدان حالة إضراب عن العمل لا تزال متواصلة.

وأمام تذبذب عمليات تحويل الحديد الخام مند شهر فبراير الماضي تراجع مخزون مركب سيدار الحجار من هذه المادة الأولية الشيء الذي أرغم إدارة المركب اللجوء إلى توقيف مؤقت ومحدود المدة للإنتاج للحفاظ على أدوات الإنتاج وضمان ديمومة نشاط المصنع كما فسر السيد معطاء الله الذي ذكر بأن المصنع يستغل يوميا 7 آلاف طن من الحديد الخام .

من جهته، أوضح الرئيس المدير العام لمناجم الشرق محمد سعايدية بأن عمال منجمي الونزة وبوخضرة بولاية تبسة يواصلون إضرابا مفتوحا عن العمل و ذلك منذ 31 مارس الماضي بمنجم الونزة قبل أن يمتد في الأيام الأخيرة إلى منجم بوخضرة للمطالبة بالاستفادة من علاوات إضافية .

وذكر نفس المسؤول بأن عمال منجمي الونزة و بوخضرة المضربين "لم يحترموا العقد الاجتماعي" الذي تم التوقيع عليه من طرف ممثليهم النقابيين خلال المفاوضات التي أعقبت الإضراب الأول الذي دام أسبوعا خلال النصف الثاني من فبراير الماضي والتي تم التوصل خلالها إلى زيادة في أجور العمال تقدر ب 9 آلاف د.ج .

ويتضمن العقد الاجتماعي الموقع عليه ضمان الاستقرار بوحدات مناجم الشرق لمدة 36 شهرا حسب ذات المسؤول الذي ذكر بأنه في ظل حالة الانسداد التي يتسبب فيها الإضراب المفتوح الأخير لعمال المنجمين والذي لا يزال متواصلا للمطالبة بالاستفادة من علاوات إضافية تكثر المبادرات بالتعاون مع سلطات الولاية والشريك الاجتماعي لإيجاد مخرج لهذه الوضعية .

ويرتقب في هذا الإطار عقد لقاء مساء اليوم الثلاثاء يجمع والي تبسة بإطارات شركة مناجم الشرق والشريك الاجتماعي لوحدتي منجمي الونزة و بوخضرة في محاولة لإيجاد مخرج لحالة الانسداد كما أشار إلى ذلك ذات المسؤول.