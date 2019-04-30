أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي بوضع رئيس دائرة الوادي، مسعود معيوف، تحت الرقابة القضائية فيما تم وضع عون إداري رهن الحبس على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة التي مثُل أمامها رئيس الدائرة قد التمست الحبس في حقه على جرم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وخيانة الأمانة.

وقد توبع المتهمون على جناية تعديل بيانات مشروع مسلك فلاحي بمحيط صحن المرتوم ببلدية الوادي تم التحفظ عليه في عهدة المجلس البلدي السابق

من طرف اللجنة الفلاحية لعدم مطابقته للمواصفات التقنية حيث أمرت وقتها بإعادة دراسة المشروع، غير أن رئيس الدائرة الحالي الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة الرقيبة في نفس الولاية تلاعب بملف المشروع وقام بتعديل دراسته المتحفظ عليها وتمريره مع بعض أعوانه فيما كان العون الرسمي المشرف على بيانات الملف بالكومبيوتر في عطلة.

وقد شن عمال الدائرة حركة احتجاجية أمام قصر العدالة احتجاجا على ما وصفوه " بتجريم البريء وتبرئة المجرم" ورددوا عدة شعارات " لا لعدالة التلفون" و "أين استقلال القضاء يا القايد صالح" في إشارة إلى حبس زميلهم ظلما-كما قالوا- مستظهرين بنسخة رسمية من إجازته لمدة خمسة أيام في شهر جانفي والتي تم خلالها، وفي غيابه، التلاعب وتزوير محاضر المشروع بينما يفرج عن رئيس الدائرة ويوضع تحت الرقابة القضائية.