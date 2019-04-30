قرر أعضاء مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات أسهم لنادي اتحاد العاصمة (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم) تعيين بوعلام شندري رئيسا جديدا مؤقتا للمجلس خلفا لعلي حداد،المتابع قضائيا.

وجاء في بيان النادي العاصمي الذي يحتل حاليا صدارة الرابطة الأولى المحترفة: "أمام شغور منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات أسهم،اجتمع مسؤولو إدارة النادي ومحبي الفريق صبيحة اليوم الثلاثاء حيث اتفقوا بالإجماع على تعيين بوعلام شندري كرئيس جديد لمجلس الإدارة".

وسيتولى الرئيس الجديد مؤقتا تسيير الشركة الرياضية ذات أسهم لاتحاد العاصمة نظرا لاعتذار مالك الفريق علي حداد ممارسة مهامه حسب ما جاء في البيان الذي أشار إلى أن "أعضاء مجلس الإدارة تطرقوا في اجتماعهم إلى المسائل المستعجلة لاسيما مطالبة بعض موظفي النادي بتسوية وضعيتهم." "كما قرر أعضاء مجلس الإدارة دفع أجرة شهر واحد للاعبين وهذا قبل حلول شهر رمضان ليبقى الفريق مطالب بتسديد أجرة ثلاثة اشهر فقط للاعبين.

وحسب التجريد المالي الأخير فقد تبين أن الأموال العالقة لدى ممولي الفريق تكفي لتسديد الديون والنفقات الأخرى المختلفة إلى غاية نهاية الموسم." حسب البيان.

كما اجتمع أعضاء مجلس الإدارة مع اللاعبين لتطمينهم وكذا تشجيعهم للمضي قدما نحو تحقيق أهداف الفريق لاسيما التتويج بلقب البطولة في نهاية الموسم.