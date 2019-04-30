صعد فريقا أمل الأربعاء (مجموعة الوسط) و جمعية الخروب (مجموعة الشرق) إلى بطولة الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم عقب إجراء لقاءات الجولة ال30 و الأخيرة من بطولة قسم الهواة اليوم الثلاثاء.

فريق أمل الأربعاء الفائز على الرائد السابق نجم بن عكنون بنتيجة 2-1 يعود إلي الرابطة الثانية التي غادرها منذ سنتين حيث انهى البطولة في الصدارة برصيد 65 نقطة مقابل 63 نقطة لغريمه نجم بن عكنون الذي فشل في تحقيق صعود تاريخي للرابطة الثانية.

من جهته، نجح فريق جمعية الخروب في العودة إلي الرابطة الثانية بفضل التعادل الثمين الذي عاد خارج قواعده أمام شباب عين الفكرون (1-1) في الوقت الذي سجل فيه مطارده المباشر اتحاد خنشلة فوزا لم يكن كافيا أمام صاحب المؤخرة وفاق القل (1-0). جمعية الخروب و اتحاد خنشلة انهيا الموسم في الصدارة برصيد 62 نقطة و لكن جمعية الخروب لديها الأفضلية في المواجهات المباشرة حيث فازت ذهابا على اتحاد خنشلة (2-0) و انهزمت ايابا (1-0).

والتحق جمعية الخروب و أمل الأربعاء بأولمبي ارزيو (مجموعة غرب) الذي ضمن صعوده الي الرابطة الثانية منذ عدة أسابيع.