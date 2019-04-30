نفذ سكان مدينة العبادلة (90كلم) جنوب ولاية بشار تهديدهم بقطع الطريق احتجاجا على مطالب تنموية رفعوها منذ مدة زمنية طويلة.

وكان سكان المدينة تبادلوا رسائل عبر الماسنجر ليعلنوا فيها يوم الثلاثاء موعدا لقطع الطريق، في محاولة للتعبير عن تذمرهم مما آلت إليه المدينة على وجه العموم وبعض الأحياء على وجه الخصوص.

ورفع المحتجون مطالب من بينها استرجاع محطة الوقود القديمة، إعادة النظر في سير الأشغال الخاصة بتعبيد الطريق الرابط بين بشار والعبادلة، إنشاء محطة نقل المسافرين تليق وبلديات الدائرة.

وفي مجال التهيئة والتعمير طالب السكان بالإسراع في إنجاز أشغال التهيئة الأساسية للتجزئات والأحياء الجديدة، تسهيل عمليات سداد الشطر الأول للمستفيدين من برنامج البناء الريفي مع حل مشكل الدعم بالنسبة للمنازل المبنية بالحجارة.

ونبه المحتجون من خلال شعاراتهم إلى ضرورة تدخل السلطات لوضع حد للبيروقراطية التي يعاني منها هؤلاء على مستوى الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ( أفانبوس) وفي مجال الصحة طالب المحتجون التسريع في وتيرة إنجاز المستشفى الجديد.

وأعاد المحتجون التأكيد على تحقيق مطلب إنجاز سد الزقاقات، الذي طال الغموض مصيره.