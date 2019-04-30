انتخبت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم الثلاثاء محمد جميعي أمينا عاما جديدا خلفا لجمال ولد عباس.

وتحصل جميعي على 223 صوتا متفوقا على جمال بن حمودة الذي حل ثانيا بـ 126 صوتا، فيما حصل كل من السعيد بوحجة ومصطفى معزوزي على 35 و18 صوتا على التوالي، من ضمن 418 صوتا معبر عنه.

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وكان جميعي، وهو رجل أعمال حامل لشهادة الليسانس في التسيير وشهادة دراسات عليا (تخصص دبلوماسية)، قد انتخب عدة مرات نائبا بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية تبسة بداية من سنة 2002. كما شغل أيضا منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وترأس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني.