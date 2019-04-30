سخرت المديرية العامة للأمن الوطني أزيد من 700 شرطي من مختلف الرتب والتخصصات لضمان الأمن داخل المحطة الجديدة لمطار هواري بومدين الدولي، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمديرية.

وأوضح ذات المصدر أنه تم تسخير "ما يزيد عن 700 شرطي من مختلف الرتب والتخصصات لضمان الأمن داخل حيز المطار وفي محيطه من خلال تشكيل أمني يعمل 24/24 سا، مع تدعيم مختلف الفرق العاملة بأحدث التجهيزات والوسائل التقنية وكذا استغلال كافة التطبيقات الحديثة والمتطورة في مجال المراقبة الحدودية".

وأضاف البيان أنه من شأن هذه الإجراءات "تسهيل عبور المسافرين بعد التأكد من خضوعهم للشروط الأمنية المعمول بها دوليا".

وفي نفس السياق، أكدت المديرية العامة لأمن الوطني سعيها إلى "تكوين وتأهيل عناصر الشرطة العاملين على مستوى مختلف النقاط الحدودية قصد تقديم أرقى الخدمات الشرطية التي تهدف إلى الحفاظ على أمن المسافرين وممتلكاتهم وضمان التسهيلات اللازمة للعبور عبر الحدود في إطار احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول".