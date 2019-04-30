أجل قاضي الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء ميلة مساء اليوم جلسة محاكمة النائب البرلماني السابق زقاد حبيب إلى تاريخ 14 ماي القادم، في القضية التي يواجه فيها زقاد عددا من الجنح أهمها إساءة استغلال الوظيفة و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية و ممارسة نشاط تجاري دون قيد في السجل التجاري، التعدي على الممتلكات العقارية و إصدار و تسليم صك دون ضمان، و هي التهم التي وجهت للنائب كونه كان رئيس بلدية سنة 2004.

التهم التي ينفيها زقاد جملة و تفصيلا و يعتبرها ضغوطات ذات خلفية سياسية.

و كانت هيئة دفاع مكثفة تضمنت مع زقاد و بقيادة المحامي و الحقوقي مصطفى بوشاشي،و بحضور رفيق درب زقاد النائب السابق كريم طابو الذي حضر شكليا لدعم رفيقه معنويا. و كانت المحكمة الابتدائية بسلغوم العيد. قد أصدرت حكما يقضي بعامين حبس نافذ في حق زقاد.