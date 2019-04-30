دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، اليوم الثلاثاء، الأسرة الجامعية إلى "المحافظة على الجامعة والنأي بها عن أي انزلاقات مهما كانت طبيعتها".

وأوضح الوزير في رسالة وجهها إلى الأسرة الجامعية بمناسبة ذكرى عيد العمال المصادف للفاتح ماي من كل سنة، أنه "من واجب الجميع، أساتذة وطلبة وباحثين ومسؤولين، المحافظة على الجامعة الجزائرية والنأي بها عن أي انزلاقات مهما كانت طبيعتها".

وأضاف أن "هذه الانزلاقات غالبا ما تؤدي إلى انحرافات لها عواقب وخيمة على النشاطات البيداغوجية والعلمية، فضلا عن رهن المسار البيداغوجي للطلبة".

وبالمناسبة، طمئن الوزير الطلبة ب"استمرارية المرفق العمومي للتعليم العالي في شتى خدماته من تعليم وبحث وخدمات جامعية"، داعيا كافة الأسرة الجامعية إلى "السهر على أن تظل الجامعية فضاء للعلم والمعرفة والنقاش الجاد في كنف احترام قيم الحرم الجامعي والحرية الأكاديمية بما يكفل أخلقة السلوك الجامعي في كامل مناحيه البيداغوجية والعلمية والإدارية والابتعاد عن كل ما من شأنه النيل من مصداقية الشهادة الجامعية وسمعة الجامعة".