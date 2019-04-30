أكد الأمين العام الجديد بـ"الأفلان" محمد جميعي أن الشعب الجزائري حرر جبهة التحرير الوطني، معتبرا يوم انتخابه بـ"المشهود" والذي سيفتخر به أعضاء ومناضلي الحزب في كافة أرجاء الوطن.

وقال جميعي بعد انتخابه اليوم من طرف أعضاء اللجنة المركزية أن القيادة الحالية لـ"الأفلان" شرعية، وذلك بفضل الشعب الجزائري الذي حرر الحزب وجعله ينتهج الطريق القانوني.

وأضاف جميعي أن عملية الانتخاب تمت بطريقة ديمقراطية وشفافة، ما جعل اليوم مشهودا سيفتخر به أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني.

ولم يفوت جميعي الفرصة لتحية مؤسسة الجيش الشعبي الوطني التي وقفت منسجمة مع مختلف الأسلاك الأمنية، وخلقت تناغم مع مطالب الشعب الجزائري الذي وصفها بـ"المشروعة".

وحيا جميعي الحراك الذي تعرفه الجزائر منذ 22 فيفري الماضي، مضيفا أن حزب جبهة التحرير الوطني خلق من الشعب وكان أول من انتهج شعار "من الشعب وإلى الشعب".