عين رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، كمال عيساني مديرا عاما للضرائب، خلفا لمصطفى زيكارة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أن "السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، عين، هذا الثلاثاء 30 أبريل 2019، السيد كمال عيساني في وظيفة مدير عام للضرائب، خلفا للسيد مصطفى زيكارة، الذي أنهيت مهامه".

من جهة أخرى عين بن صالح, اليوم الثلاثاء، جازية جدو مديرة عامة بالنيابة للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، خلفا للسيد أمين شيكر، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أن "السيد عبد القادر بن صالح, رئيس الدولة, عين هذا الثلاثاء 30 أبريل 2019، السيدة جدو جازية في وظيفة مديرة عامة بالنيابة للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، خلفا للسيد أمين شيكر، الذي أنهيت مهامه".

وتعد جازية جدو إطار بالمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار.