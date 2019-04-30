صادق أعضاء الجمعية العامة للرابطة المحترفة لكرة القدم على التقريرين المالي والأدبي لسنة 2018، بالأغلبية الساحقة، خلال أشغال الجمعية العامة العادية للهيئة, التي انعقدت اليوم الثلاثاء بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر).

وعرفت الأشغال حضور 33 عضوا من أصل 39 تتكون منهم الجمعية، حيث صادق جميع الأعضاء على الحصيلة المالية، في الوقت الذي امتنع عضو واحد (ممثل شبيبة القبائل).

وشهدت الجمعية العامة العادية غياب بعض من مسؤولي الأندية المحترفة أبرزهم شريف ملال (شبيبة القبائل) الذي منع من حضور الأشغال بسبب العقوبة المسلطة عليه وطارق عرامة (شباب قسنطينة) المعاقب هو الأخر.

وكانت هذه الجمعية مسبوقة باجتماع بين بعض الأعضاء قصد تأجيل الأشغال، الأمر الذي اعتبره مسؤول الرابطة، عبد الكريم مدور، انه "غير قانوني" كونها تجرى بعد انعقاد الجمعية العامة العادية للاتحادية الجزائرية (الفاف) المقررة يوم الخميس.

وحسب القانون الداخلي للرابطة، فقد تم تنصيب مكتب تسيير أشغال الجمعية والمكون من ثلاثة أعضاء، ويتعلق الأمر بكل من : محمد العايب رئيس فريق اتحاد الحراش، شداد بن صيد، رئيس فريق جمعية عين مليلة وفارس بن عيسى رئيس فريق اتحاد بسكرة.

وتمت مناقشة جميع قضايا كرة القدم الوطنية سيما مشاكل البرمجة وعائدات حقوق البث وغيرها من النقاط.

وقسمت الحصيلتين المالية والأدبية على ثلاثة مراحل: الأولى هي حصيلة الرئيس السابق للرابطة محفوظ قرباج (1 جانفي 2018 - 21 جانفي 2018)، ثم حصيلة المكتب المسير (21 جانفي 2018 - 21 جوان 2018/تاريخ انتخاب مدور كرئيس جديد) ثم الحصيلة الثالثة بعد التنصيب الرسمي لهذا الأخير رفقة مكتبه الجديد (31 جويلية 2018 - 31 ديسمبر 2018).

و عبر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدور في ندوة صحفية عن ارتياحه للأجواء التي جرت فيها أشغال الجمعية العامة و أشاد بروح المسؤولية لدى رؤساء الفرق رغم الموسم الطويل الذي لم ينتهي بعد بسبب الالتزامات القارية للأندية الجزائرية و تأثيرات ذلك على البرمجة.