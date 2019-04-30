نشرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بيانا توضيحيا فيما يخص كلمة للوزير تيجاني حسان هدام على الموقع الالكتروني، جاء فيها حرصه على تطبيق برنامج الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء في البيان "نشرت بعض المواقع الإلكترونية اليوم 30 أفريل، خبرا تحت عنوان : وزير العمل الحالي: 'الحكومة تسهر على تجسيد برنامج بوتفليقة'، مرفوقا بصورة من مقال ترحيبي منشور على موقع الوزارة".

وأضاف البيان " تؤكد خلية الاتصال بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الأمر لا يعدو أن يكون خللا تقنيا في موقع الوزارة، حيث أن الكلمة الترحيبية المذكورة هي لوزير العمل السابق، وتم نشرها على الموقع بتاريخ 09 مارس 2017، حسب ما هو واضح في الفيديو المرفق بهذا التوضيح، ما أدّى إلى ظهور صورة الوزير الحالي السيد حسان تيجاني هدام مع الكلمة المذكورة".