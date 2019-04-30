طمأن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مستوردي النفط حوال العالم بوجود وفرة في الإمدادات النفطية للسوق العالمية، مؤكدا أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق في هذا الشأن".

وردت تصريحات الفالح، خلال مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، نشرت تفاصيلها الثلاثاء، أشار خلالها إلى أن السوق العالمية لا تعاني حاليا أي نقص في الإمدادات.

وقال: "المؤشر الوحيد لدي هو ما كمية النفط السعودي التي يطلبها المشترون، إنها ما زالت معتدلة والطلب طبيعي، ليس هناك ما يدعو للقلق، لا يوجد نقص بإمدادات النفط في السوق".

وتتخوف أسواق النفط العالمية من نقص الإمدادات وزيادة في الطلب، قبيل دخول عقوبات أمريكية، تطال تعليق إعفاء 8 بلدان من شراء النفط الإيراني، اعتبارا من 2 ماي المقبل.

وحول العقوبات الأمريكية على إيران، ذكر الفالح أن أرقام صادرات طهران غير واضحة.. وأي أرقام حقيقية ستكون بعد انتهاء الاستثناءات للدول الثماني.

ويدخل في 2 ماي المقبل، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا، والصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان.

كان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، علق على قرار الإنهاء بالإعفاءات، الأسبوع الماضي، قائلا: "الاقتراح (الأمريكي) بشراء النفط من أي دولة أخرى غير إيران، هو تجاوز للحدود"، مبيناً أن تركيا "تعارض مثل هذه الخطوات والإملاءات".

وكشف الفالح في مقابلته، أن أغلبية الدول الموقعة على اتفاق "أوبك +" ترغب في تمديده، وأنه لم يلمس أن أحدا منها يرغب في الخروج من هذا الاتفاق.

وزاد: "كان لدي محادثات كثيرة مع الوزراء، وغالبيتهم تريد التمديد، جميعهم تقريبا يريدون تمديده.. لكن هذا التمديد يجب أن يكون مبنيا على حقائق ودراسات فيما يتعلق بالنصف الثاني من السنة".

وتلتقي (أوبك +) خلال وقت لاحق من الشهر المقبل في السعودية وفي فيينا خلال جوان المقبل.

وعن ذلك قال الفالح: "خلال هذه الاجتماعات سننظر إلى مؤشرات السوق الأساسية".

وتواصل "أوبك +" المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين، تنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ مطلع 2019 وينتهي في جوان المقبل.