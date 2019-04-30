عاشت مدينة الخروب (قسنطينة) مساء اليوم الثلاثاء أجواء احتفالية ابتهاجا بعودة الجمعية المحلية إلى الرابطة الثانية موبيليس لكرة القدم مودعة بذلك القسم الوطني الهاوي (مجموعة الشرق).



و قد أطلق الأنصار العنان لمنبهات السيارات و حملوا لافتات ممجدة للفريق فيما ردد آخرون شبابا و صغارا أغاني مما أضفى أجواء احتفالية غير معهودة بوسط مدينة الخروب التي طغى عليها اللونان الأحمر و الأبيض.



و كان الأنصار يرددون عبارات ممجدة للفريق لتعم الفرحة و البهجة عبر أحياء طنجة و حيي 1600 و 900 سكن بالإضافة إلى وسط المدينة.



و وسط هذه الأجواء البهيجة صرح رئيس جمعية الخروب ديب معمر لـوأج بالقول: هذا الصعود إلى الرابطة الثانية موبيليس مستحق لأنه كان ثمرة عمل و جهد كبير".



و توجه رئيس جمعية الخروب بالشكر إلى السلطات المحلية و الهيئات المعنية نظير الجهود التي بذلوها لصالح الفريق و الدعم الذي قدموه للنادي من أجل بلوغ هذا الهدف.



و بذلك تكون جمعية الحروب قد ضمنت تأشيرة الصعود للرابطة الثانية موبيليس بعد أن انتزعت نقطة ثمينة في مباراتها التي جرت بعد ظهر اليوم الثلاثاء خارج الديار أمام شباب عين فكرون (أم البواقي) بملعب الشهيد علاق عبد الرحمان و التي انتهت بنتيجة هدف لمثله (1-1).