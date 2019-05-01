مباشر: العمال يحتجون ضد سيدي السعيد
أخبار الوطن
1 مايو 2019 () - الخبر
* ساحة أول ماي الآن.
* منع نقابيي التكتل النقابي من السير من ساحة أول ماي الى البريد المركزي، مصالح الأمن استعملت الغاز المسيل للدموع.
* تجمع مئات العمال المنضويين تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" في ساحة البريد المركزي، في وقفة احتجاجية، مطالبين برحيل النظام.
*نظم نقابيون ومئات من العمال وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، مطالبين برحيل الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد.