مباشر: العمال يحتجون ضد سيدي السعيد

أخبار الوطن
1 مايو 2019 () - الخبر
الصورة: مصطفى بسطامي
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* ساحة أول ماي الآن.

 

 

* منع نقابيي التكتل النقابي من السير من ساحة أول ماي الى البريد المركزي، مصالح الأمن استعملت الغاز المسيل للدموع.

 

 

* تجمع مئات العمال المنضويين تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" في ساحة البريد المركزي، في وقفة احتجاجية، مطالبين برحيل النظام.

 

 

*نظم نقابيون ومئات من العمال وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، مطالبين برحيل الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد.

 

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