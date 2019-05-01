تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تقرير أظهر زيادة في مخزونات الخام الأمريكية، لكن التوتر ظل يشوب الأسواق العالمية وسط تفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا وتشديد العقوبات الأمريكية على إيران واستمرار تخفيضات معروض أوبك.

وفي الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.52 دولار للبرميل، منخفضة 54 سنتا بما يعادل 0.8 % عن أحدث إغلاق لها.

وكان معهد البترول الأمريكي قال أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة زادت 6.8 مليون برميل إلى 466.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أفريل.

لكن تركيز السوق يتحول صوب الأزمة في منتج النفط الرئيسي فنزويلا حيث تدور مواجهة بين الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان جوايدو. ويخشى مراقبون من أن يفضي ذلك إلى عنف متصاعد ومزيد من التعطيلات لمعروض الخام.