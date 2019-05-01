سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بالحصبة منذ بداية سنة 2019، حسب ما علمته اليوم الأربعاء وكالة الأنباء الجزائرية لدى الوزارة.

وأكد مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة الدكتور جمال فورار، بمناسبة إحياء الأسبوع العالمي للتلقيح الذي يتزامن مع الأسبوع الأخير لشهر أفريل، أنه تم "تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بالحصبة (البوحمرون) منذ بداية السنة الجارية"، متوقعا استمرار "انتشار الإصابة بالمجتمع نتيجة نقص المناعة لدى الأطفال الذي لم يتم تلقيحهم بعد".

وشدد ذات المسؤول، على ضرورة تلقيح الأطفال الذين لم يستفيدوا بعد من هذه العملية وفق الرزنامة الوطنية للقاحات الأطفال، مذكرا في هذا الإطار بأنه تم تسجيل "أكثر من 29 ألف حالة إصابة بالبوحمرون خلال سنة 2018 تسببت في وفاة 26 شخصا.

وتتمثل أعراض هذا المرض المعدي القاتل الذي يظهر بعد مدة تتراوح بين 8 إلى 12 يوم من تعرض الشخص إلى الفيروس على الخصوص في ارتفاع الحرارة وسيلان الأنف واحمرار العينين وبروز نقاط بيضاء داخل الفم بالإضافة إلى الإسهال الحاد والتهاب الرئة والأذن.

وأضاف ذات المسؤول أنه يجب أن يكون "المزيد من اليقظة واحترام الرزنامة الوطنية للقاحات الأطفال التي اثبتت نجاعتها منذ الاستقلال إلى اليوم"، كاشفا بالمناسبة عن توفر كل أنواع اللقاحات على مستوى معهد باستور ومؤسسات الصحة الجوارية ومصالح الأمومة والطفولة.

وأوضح بأن 6 ملايين جرعة لقاح التي تم استعمالها إلى حد الآن "لم تتسبب في أي وفاة للأطفال" وهو ما يثبت بأن اللقاح الذي تستورده الجزائر لقاح "نوعي يخضع إلى المراقبة الصارمة بالإضافة إلى احترام المقاييس التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة".

واعتبر المدير العام للوقاية أن اللقاح ضد الحصبة يعد "أفضل سلاح وقائي"، داعيا العائلات إلى ضرورة التعاون مع الفرق الطبية المتنقلة للقاح الأطفال الذين لم يخضعوا بعد لهذه العملية". كما نصح بعدم اقتراب هذه الشريحة وحتى الأشخاص البالغين الذين لم يتلقوا هذا اللقاح من الحالات المريضة.

وأشار بالمناسبة إلى أن وزارة الصحة قد نصبت لجنة خاصة لدراسة والتحقيق في حالات الإصابة بالبوحمرون المسجلة خلال السنوات الأخيرة إن "كانت ناجمة عن عدم التلقيح أو لعوامل أخرى قصد إعداد قاعدة معلومات حقيقية حول هذا الداء".