كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء 16 مخبأ للإرهابيين بتبسة، حسبما أورده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان، " أنه على إثر عملية استطلاع وقصف جوي بواسطة طائرة بدون طيار في منطقة جبل لبيض بتبسة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس، 16 مخبأ للإرهابيين ومطبخ وقنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير وأغراض أخرى".

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت وتمنراست وعين قزام، 25 منقبا عن الذهب وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و54 مولدا كهربائيا و19 مطرقة ضغط و03 أجهزة كشف عن المعادن و140 كيس من خليط خام الذهب والحجارة و2180 لتر من الوقود و3.25 طن من المواد الغذائية.

ومن جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني بكل من النعامة وخنشلة، ثلاثة أشخاص بحوزتهم 08 بنادق صيد و03 بنادق تقليدية الصنع وكمية من الخراطيش وأغراض أخرى، في حين تم توقيف42 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وخنشلة.