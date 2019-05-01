خرج صباح اليوم العشرات من عمال المديرية الجهوية للبث الإذاعي والتلفزي ببشار في وقفة احتجاجية مطالبين برحيل مديرها الذين قالوا أن هذه المؤسسة عرفت أسوأ مراحل تسييرها في عهدته.

وعلى غير عادة بعض المديريات والمؤسسات التي أقامت احتفالات بمناسبة اليوم العالمي للعمال، فإن عمال هذه المديرية قرروا تنظيم وقفة احتجاجية مرددين عبارات "في عيد العمال مارانش ملاح" مطالبين الجهات الوصية بداية من الوزارة مرورا بالمديرية العامة التدخل لوضع حد لهذا التسيب والتسيير السيئ الذي جعلها تحتل ذيل الترتيب مقارنة بنظيراتها في ولايات الوطن.

وقال المحتجون، أن جانب الثقة فقد نهائيا بينهم وبين هذا المدير، مع ما يعني من انعكاسات سلبية على أوضاع المؤسسة، إلى جانب ما يجري الحديث عنه من قضايا سوء تسيير وغيرها من المشاكل التي تعيشها والتي تتطلب تدخلا حازما من وصاية هذه المؤسسة.