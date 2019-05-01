استأنف عمال المركب المنجمي للفوسفات بجبل العنق التابع إقليميا لبلدية بئر العاتر (120 كلم جنوب تبسة) العمل مساء أمس الثلاثاء بعد حركة احتجاجية وتوقف عن العمل دام ثلاثة أسابيع، حسب ما أكده اليوم الأربعاء الرئيس المدير العام لمجمع صوميفوس مختار لكحل.

وأوضح ذات المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عمال المركب المنجمي للفوسفات ببئر العاتر قد استأنفوا العمل مساء أمس الثلاثاء بعد إضراب عن العمل دام 24 يوما، وذلك بعد عقد عديد جلسات الصلح ليتم التوصل إلى جملة من الاتفاقات بين الفرع النقابي والمديرية العامة لمجمع صوميفوس.

ومن بين الاتفاقات التي تم التوصل إليها الشروع في القريب العاجل في معالجة مخلفات هذا الإضراب، خاصة فيما تعلق بالأجر الشهري لأفريل الأخير، والذي سيتم دراسته إضافة إلى تسوية وضعية العمال الموقوفين عن العمل والبالغ عددهم 24 عاملا.

وتم الاتفاق أيضا على تعويض الخسائر الناجمة عن هذه الحركة الاحتجاجية التي اعتبرها "غير شرعية" كونها لم تحتكم، حسب المدير، للشروط القانونية التي تسببت العجز في الإنتاج بـ 100 ألف طن من الفوسفات الخام الذي يصدر للأسواق العالمية والتي قدر قيمتها بـ6 ملايين دولار.

وأفاد رئيس المدير العام لمجمع صوميفوس، أنه سيمكن استئناف العمل من استخراج ما بين 135 و 140 ألف طن من الفوسفات الخام من منجم جبل العنق خلال شهر ماي الجاري وتصديره عبر ميناء عنابة.