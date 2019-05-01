سيتم اعتماد تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (الفار) ابتداء من الدور ربع النهائي لنهائيات كأس إفريقيا للأمم-2019 لكرة القدم، المقررة في مصر من 21 جوان إلى 19 جويلية المقبلين، حسبما كشف عنه رئيس لجنة التحكيم في الكنفيدرالية الإفريقية (كاف).

وأوضح الجيبوتي، سليمان وابيري، رئيس لجنة التحكيم في الهيئة القارية "سيبدأ تطبيق الفار بدء من الدور ربع النهائي في كأس أمم إفريقيا المقبلة".

وهذا يعني أن التقنية لن يتم استخدامها في مرحلة المجموعات والدور ثمن النهائي في "الكان" التي يشارك فيها 24 منتخبا لأول مرة.

وكانت مجموعة من الحكام المرشحين لإدارة مباريات النسخة المقبلة من البطولة الإفريقية حصلت على تدريبات مكثفة على تطبيق نظام الفيديو المساعد "VAR".

وكانت التقنية قد استخدمت على سبيل التجربة في ربع نهائي البطولة الإفريقية للأمم للاعبين المحليين 2018 بالمغرب، ثم في نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

ومعلوم أن المنتخب الجزائري يتواجد ضمن المجموعة الثالثة رفقة كل من السنغال، كينيا وتانزانيا.