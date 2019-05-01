أصيب مساء أمس الثلاثاء بمدينة المشرية بالنعامة 138 شخصا بتسمم غذائي يشتبه في تناولهم حلويات "الميل فاي"، حسب تصريحات أغلب المصابين.

وأضاف ذات المعنيين بالتسمم أنهم ظهرت عليهم أعراض الإسهال والقيء والحمى، حيث تم تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى الإخوة رحماني بالمشرية، أين تلقوا الإسعافات الأولية.

وحسب مدير الصحة بالولاية فإن أغلب المصابين غادروا المستشفى باستثناء ثلاث حالات مازال يخضع أصحابها للعناية الصحية. مضيفا أن مختلف المصالح المعنية قد تدخلت وتم اقتطاع عينات من الحلوى والمياه لإجراء التحاليل وتحديد الاسباب والمسؤوليات.