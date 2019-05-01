تقرر استئناف العمل يوم غد الخميس بمنجمي الحديد لكل من بوخضرة والونزة بولاية تبسة بعد شهر من الإضراب، حسب ما أكده اليوم الأربعاء الرئيس المدير العام لمؤسسة مناجم الشرق للحديد محمد مساعدية.

وأفاد ذات المسؤول لوكالة الانباء الجزائرية، أن عمال منجمي الونزة وبوخضرة للحديد قرروا استئناف العمل بعد حركة احتجاجية وصفها بـ"غير الشرعية" منذ 31 مارس المنقضي للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

وأضاف ذات المتحدث، أنه تم التوصل إلى هذا القرار بعد اجتماع انعقد بمقر الولاية مساء أمس الثلاثاء، ضم كل من والي الولاية والمديرية العامة لمؤسسة مناجم الشرق للحديد وممثلين عن الفرعين النقابيين لمنجمي الحديد لكل من بوخضرة والونزة و طمدير الصناعة بالنيابة بالولاية تطرق فيه الحضور إلى الوضعية وتم خلاله رفع مطالب المحتجين.

وحسب مساعدية، فإن المديرية العامة لمناجم الشرق للحديد قد "وافقت على تسديد الراتب الشهري لشهر أفريل للعمال المحتجين على أن يتم تعويض أيام الاحتجاج من العطلة السنوية".

وبخصوص منحة التشجيع التي يطالب بها المحتجون، أكد ذات المسؤول أنه تمت الموافقة عليها استثنائيا، خلال اجتماع الجمعية العامة لمؤسسة مناجم الشرق للحديد التي انعقدت منتصف شهر أفريل الأخير بالجزائر العاصمة، على أن يتم

تحديد قيمتها وصرفها للعمال بتاريخ "8 ماي الجاري".