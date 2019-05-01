كشفت مصالح الأمن الوطني لولاية الجزائر اليوم الأربعاء على تفاصيل حادثة حرق سيارة زوجة الصحفي عبدو سمار في 10 أفريل 2019، على مستوى حي 20 أوت بواد الرمان.

وحسب بيان للهيئة العمومية فإن مصالح الأمن الوطني قامت بإيقاف المشتبه فيه الرئيسي في الحادثة "بعد تحرّيات مستفيضة تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، مستعملة فيها جميع الوسائل القانونية المتاحة".

وحسب نفس البيان فإن المشتبه فيه اعترف باقترافه للفعل المنسوب إليه، مرجعا "السبب في ذلك إلى خلافات شخصية ناتجة عن تعاملات سابقة".

وكان الصحفي عبدو سمار المقيم حاليا بفرنسا، قد أكد أن ما تعرضت له زوجته كان محاولة للانتقام من أطراف لم يسمها نتيجة قضايا الفساد التي كشف عنها مؤخرا.

وختم بيان أن المشتبه فيه الرئيسي تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين أمر بوضعه في الحبس المؤقت، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة لتوقيف المشتبه فيه الثاني الموجود في حالة فرار.