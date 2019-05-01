نشط الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي اليوم الأربعاء أول ندوة صحفية بعد انتخابه أمس من طرف أعضاء اللجنة المركزية للحزب.

وطلب جميعي من الشعب الجزائري العفو بعد اعترافه بارتكاب الحزب لأخطاء في الماضي وعد بتصحيحها مستقبلا.

وكشف جميعي أن "الحزب تعرض لهزات سابقة سببها تصرفات في التسيير فرضت على قيادة الحزب بالتهديد والترغيب وبكل الأساليب"، وهو الأمر الذي جعل الشعب --كما قال-- "ينظر إلى الحزب بنظرة سلبية".

وأضاف جميعي أن الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر منذ 22 فيفري الماضي سمح بتحرير "الأفلان"، التي عادت إلى الشرعية -حسبه-، مهاجما من وصفهم بـ"المندسين" الذين يطالبون بإدخال الحزب إلى المتحف ويحاولون ضرب مؤسسات الدولة كالجيش الوطني الشعبي.

وقال جميعي، أن "خروج الجزائر من الأزمة التي تمر بها يكون بالحوار الفعال الذي يقبل الرأي والرأي الآخر بعيدا عن التعجيزات والدسائس المغلفة"، مؤكدا أن المصلحة العليا للوطن "خط أحمر" لا ينبغي تجاوزه.

ودعا الأمين العام كل التشكيلات السياسية التي "ساندت المؤسسة العسكرية وباركت الحراك الشعبي الذي تعتبر جل مطالبه حقيقية"، إلى المشاركة في هذا الحوار.

وقال في هذا الصدد: "أيدينا ممدودة لكل التيارات السياسية الوطنية ونحن متفتحون على كل الأفكار للخروج من الأزمة ووضع خطط حقيقية وعلمية مدروسة".

وفي حديثه عن الشأن الحزبي، أعلن جميعي عن لقاء مرتقب مع محافظي الحزب من كل الولايات والشروع في "التحضير للمؤتمر الشامل وهذا بالتشاور مع كل القوى الحقيقية للحزب بمن فيهم المناضلون القدامى والشباب".

كما أكد أن تشكيلة المكتب السياسي "ستنبثق عن مشاورات حقيقية مع قيادات الحزب بهدف الخروج بمكتب متوازن على كل الأصعدة سيتم عرضه على اللجنة المركزية للمصادقة".