قال نادي بورتو في بيان إن إيكر كاسياس (37 عاما) قائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم في 2010 تعرض لأزمة قلبية خلال تدريبات الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى البرتغالي لكرة القدم اليوم الأربعاء نقل بسببها إلى مستشفى لكنه ابتعد عن الخطر.

وأضاف البيان على موقع بورتو على الإنترنت "تعرض إيكر كاسياس لأزمة قلبية حادة خلال تدريبات الفريق يوم الأربعاء".

"توقف المران على الفور من أجل تقديم المساعدة الطبية للحارس الموجود حاليا في مستشفى بورتو. حالة كاسياس جيدة ومستقرة وتم علاج مشكلة القلب".

وخاض كاسياس 167 مباراة مع منتخب بلاده ونال شهرة لأنه كان قائد إسبانيا في فوزها الأول والوحيد بكأس العالم في 2010 وكذلك في التتويج بلقب بطولتي أوروبا في 2008 و2012.

وُلد كاسياس في موستوليس في مدريد ونشأ في أكاديمية ريال مدريد وقضى معظم حياته الكروية في صفوف النادي حتى انضم لصفوف بورتو في جويلية 2015.

وكاسياس ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات مع ريال مدريد على مر العصور حيث لعب 725 مباراة بين عامي 1999 و2015 وتوج بلقب الدوري الإسباني خمس مرات ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع العملاق الإسباني.

ويتصدر راؤول زميل كاسياس السابق في ريال مدريد القائمة حيث خاض 741 مباراة مع النادي.