يتقاضى ثلاثون لاعبا ينشطون في بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم راتبا شهريا يتجاوز 3 ملايين دج (300 مليون سنتيم)، حسب الأرقام التي أفادت بها الرابطة المحترفة لكرة القدم حول مستوى دخل اللاعبين للموسم الرياضي 2018-2019 بينما لم يتجاوز عددهم 24 لاعبا الموسم الفارط بارتفاع قدرت نسبته بـ 25 بالمائة.

وحسب تقرير التسيير المالي للأندية قدم بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية للرابطة فقد يتراوح مستوى رواتب اللاعبين بين 1 مليون دج وثلاثة ملايين دج بالنسبة للاعبين الذين ينشطون في الرابطة الأولى. 142 لاعبا (36 بالمائة) في الرابطة الأولى يتقاضون 1 مليون دج هذا الموسم مقابل 40 بالمائة الموسم الفارط (2017-2018).

ويضيف ذات المصدر أن ترتيب أجور لاعبي الرابطة الأولى يتوزع على النحو التالي: 112 لاعبا يتقاضون ما بين 1.5 و 2.5 مليون دج أي بنسبة 28 بالمائة من إجمالي لاعبي البطولة بينما يتقاضى 29 لاعبا (7 بالمائة) ما بين 2.5 و3 ملايين دج مقابل 19 لاعبا الموسم الفارط أي بارتفاع 52 بالمائة.

وفي الرابطة الثانية المحترفة يتراوح أعلى أجر شهري ما بين 2 و 2.5 مليون دج لكن معظم الأجور لا تتجاوز 1 مليون دج. لاعبان فقط يتقاضيان ما بين 2 و 2.5 مليون دج مقابل خمسة لاعبين الموسم الفارط(-60 بالمائة) بينما يتقاضى 25 لاعبا راتبا شهريا يتراوح ما بين 1.5 و 2 مليون دج مرتفعا بنسبة 56 بالمائة (16 لاعبا الموسم الفارط).

للإشارة فقد تجاوز عدد اللاعبين الذين يتقاضون راتبا شهريا بمليون دج 311 لاعبا (189 لاعبا الموسم الفارط) أي بنسبة مئوية 64 بالمائة.

من جهة أخرى استفاد نادي بارادو من مبلغ 10.800.000 دج يمثل تعويضات التكوين لفائدة ثمانية لاعبين تم تحويلهم إلى أندية أخرى تطبيقا للمادة 17 من القوانين العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).