قال الاتحاد الإفريقي في بيان أصدره الثلاثاء إنه يتحتم على المجلس العسكري السوداني تسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال 60 يوما. وأضاف الاتحاد في بيانه أنه شعر "بألم عميق" لأن الجيش لم يتنح جانبا ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة الخمسة عشر يوما التي حددها الاتحاد الإفريقي الشهر الماضي.

وقال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي إنه سيمنح المجلس العسكري في السودان "مهلة إضافية حتى 60 يوما لتسليم السلطة إلى هيئة انتقالية يقودها مدنيون"، وذكر أن هذه المهلة الجديدة هي التمديد الأخير للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة للمدنيين.

وفي الأسبوع الماضي في القاهرة، وفي اجتماع دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوصفه رئيسا للاتحاد الإفريقي، أمهل قادة أفارقة المجلس العسكري السوداني ثلاثة أشهر للقيام بانتقال سلمي للسلطة بالتشاور مع الأطراف السياسية في البلاد وحثوا مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي على قبول هذه التوصية.