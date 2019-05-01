عبر أعضاء الفرع النقابي لموظفي الحظيرة الوطنية لجرجرة عن حسرتهم بعد ترقية مديرهم إلى منصب أعلى بوزارة الفلاحة، بعدما كانوا ينتظرون من الوزارة إرسال لجنة تحقيق لمعاينة آثار “تسييره الكارثي للحظيرة”. وحسب بيان للفرع النقابي، فقد تسبب مديرهم السابق في ضياع الحظيرة وفي تقليص عدد الموظفين الذين أجبرهم على الاستقالة وآخرون أرغموا على التقاعد المسبق. وجاء في البيان أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر إرسال لجنة تحقيق للوقوف على التسيير الكارثي لمديرنا، ها هو يستفيد من ترقية، إننا موظفي الحظيرة الوطنية لجرجرة نندد بقوة بهذه الترقية لمدير فشل في مهمته”.