قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لوضع قدم في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أحرز هدفين خلال فوز فريقه بثلاثية نظيفة على ضيفه ليفربول الإنجليزي الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي للشامبيونزليغ.

ورغم هذا الفوز الكبير، فإنه لم يعبر عن سير اللقاء، الذي شهد فرصا بالجملة لليفربول، خاصة في الشوط الثاني، وكان قريبا للغاية من هز الشباك في أكثر من مناسبة، لولا براعة الألماني مارك أندريه تير شتيغن، الذي تصدى لأكثر من تسديدة للفريق الأحمر، بالإضافة إلى وقوف القائم الأيسر بجوار أصحاب الأرض، عقب تصديه لقذيفة من النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف الفريق الإنجليزي.

وافتتح المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 26، وفي الشوط الثاني كان الريدز الأخطر، لكن ميسي استطاع بموهبته الفائقة وخبرته الكبيرة "خطف" هدفين متتاليين في الدقيقتين 75 و82، ليعزز موقعه في صدارة هدافي البطولة، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 11 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

ويكفي برشلونة الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة، التي ستقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز الثلاثاء القادم، من أجل التأهل لنهائي البطولة التي توج بها الفريق الإسباني خمس مرات.

في المقابل، أصبحت مهمة ليفربول -الذي يمتلك خمسة ألقاب في المسابقة أيضا- صعبة للغاية، حيث يتعين عليه الفوز بفارق أربعة أهداف، إذا أراد التأهل للنهائي للعام الثاني على التوالي.