أفادت قناة نسمة أن هيئة محامييها بعد المعاينة ودراستها لمختلف الجوانب القانونية اتضح أن قرار "الهايكا" باقتحام مقر قناة نسمة اقتصر على حجز التجهيزات ولم يقض بقطع البث ولا بإيقافه.

وإثر استشارة قانونية معمقة لدى أبرز الاخصائيين في مجال القانون واهتداء تقنيي القناة إلى إيجاد وسائل بث بديلة مع الحرص على احترام قرار "الهايكا" وعدم المساس بما تم حجزه وتشميعه.

وأبلغت قناة نسمة مشاهديها الأوفياء أنها استأنفت بث برامجها المسجلة من مسلسلات وبرنامج خليل تونس وأشرطة وثائقية وبرامج خدمات وذلك انطلاقا من أمس الأربعاء على الساعة السابعة.