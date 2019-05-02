:قبل انطلاق الأشغال قامت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتكريم كل من

الجيش والدرك، الحكم الدولي السابق لاكارن بلعيد، الحكم الدولي السابق محمد حنصل، الحكم الدولي السابق مسعود كوسة، العضو الفدرالي السابق عبد القادر شعبان، اللاعب الدولي السابق عمار عمور، صحفي "لوسوار دالجيري" محمد بوشامة، تكريم فريق أمل ورقلة تحت 17 سنة المتوج بكأس الجزائر 2019، نعيمة بوهني لاعبة المنتخب النسوي، مدربة المنتخب النسوي سابق وعضو المكتب الفدرالي الحالي راضية فرتول.

*بلغ الحاضرين 99 من بين 112 عضوا ما يعني أن بلوغ النصاب القانوني

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