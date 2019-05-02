دعا أستاذ القانون الدستوري فوزي أوصديق إلى التوافق على مرحلة انتقالية تنهي الجدل الحاصل في الساحة السياسية وتجنب انهيار الدولة، معتبرا إجراء الرئاسيات المقررة في الرابع جويلية المقبل "ضربا من الخيال".

وقال أوصديق لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، اليوم الخميس، إن "المشهد حاليا غير عادي ويحتاج لإجراءات غير عادية لأننا يقول المتحدث " أمام منطقين: منطق الإصلاح وتحكمه المادة 102 التي قدمت نصف الحلول، والمنطق الثاني هو منطق التغيير وتحكمه المادتان 07 و 08 وديباجة الدستور، وأرى حسب قناعتي أنه يجب تفعيل مواد منطق التغيير لأننا أمام شرعية شعبية تحتاج لشرعية دستورية، وعليه لابد من الإسراع في البحث عن حلول سياسية ذات طابع دستوري وليس اللجوء لحلول دستورية ذات أثر سياسي".

وأبرز أن اللجوء لمثل هكذا حل ليس بدعة جزائرية وليست سابقة في تاريخها، مشيرا إلى أن التاريخ يحتفظ بعدة شواهد على لجوء الجزائر إلى تجاوز الدستور في كثير من المناسبات منذ عام 1963 وحتى التسعينيات من القرن الماضي، مؤكدا أنه حان الوقت للجوء لحلول غير دستورية للخروج من الأزمة الراهنة لأن تمديد عمر الأزمة ليس في مصلحة الجزائر.

واعتبر أوصديق أن إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 جويلية ضرب من الخيال لعدة أسباب أبرزها: رفض الشعب لهذا المسار، و التأخر في تنصيب الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، فضلا عن رفض عدد معتبر من القضاة و بلديات الإشراف عليها وتنظيمها. وبالتالي يجب اللجوء إلى مرحلة انتقالية توافقية لتجنب انهيار المؤسسات الدستورية وانهيار الدولة الجزائرية.