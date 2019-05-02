أفادت وسائل إعلام سعودية، أن قوات خفر السواحل في البلاد أنقذت سفينة نفط إيرانية قبالة ميناء جدة الإسلامي في البحر الأحمر.

وذكرت وكالة "رويترز"، أنه تم إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة "هابينس 1" المؤلف من 26 بحاراً وأنه لا توجد أي إصابات بينهم، وأشارت الوكالة إلى أن السفينة كانت تحمل منتجات نفطية.

وبحسب موقع "الجزيرة أون لاين"، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، بأن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC)، تلقى بلاغا من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني، نداء استغاثة من قبل سفينة "هابينس 1"، حيث طلب قبطان السفينة المساعدة، لوجود عطل في المحركات، وأنها في وضع فقدان السيطرة.

وأضاف المتحدث أن المملكة تلقت طلباً رسمياً عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة، والتي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.

وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود أن هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة، وانطلاقا من "الدور الإنساني للسعودية، كعادتها في مثل هذه الحالات".