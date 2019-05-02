تواصل اليوم احتجاج عشرات المواطنين ببلدية عين القصير جنوب شرقي المدية لليوم الرابع على التوالي، مطالبين برحيل رئيس البلدية الذي وجد نفسه ممنوعا من التوجه إلى المقر والدخول إلى مكتبه في ظل إصرار المحتجين على الاعتصام أمام المقر إلى حين تلبية مطلبهم.

وحسب أحد المحتجين، الذي أكد أن بلديتهم لازالت تتخبط في العديد من المشاكل التنموية على غرار محدودية الخدمات الصحية وانعدام أبسط المرافق التي تضطر المرضى لتوجه إلى بلديتي شلالة العذاورة أو سيدي عيسى بولاية المسيلة كما يشتكي الشباب من انعدام فرص التشغيل والمرافق الرياضية إلى جانب مطالب أخرى والتي زادت حدتها.