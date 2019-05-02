سّلم إرهابي نفسه، أمس الأربعاء، للسلطات العسكرية بتمنراست، ويتعلق الأمر بالمسمى "الهمال زيني" المدعو "حمزة"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس.

وأضافت الوزارة أن "الإرهابي كان بحوزته مسدسا رشاشا (01) من نوع كلاشنيكوف، ومسدسا رشاشا (01) من نوع FMDP، وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، وقذيفتي (02) هاون عيار 82 ملم، و(18) قنبلة مضادة للأفراد، بالإضافة إلى أربعة (04) مخازن وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات تقدر بـ(1690) طلقة".