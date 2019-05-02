خرج الآلاف من الفنزويليين إلى الشوارع، بعد يوم من المحاولة الانقلابية التي قادتها حركة المعارضة في فنزويلا، وساروا أمام المقر الرئاسي بالعاصمة كاراكاس، لإظهار دعمهم للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حسب ما أوردته تقارير إعلامية اليوم الخميس.

وقالت لاورا فرانكو، وهي محامية شاركت بالمسيرة يوم أمس الأربعاء الذي صادف يوم العمال العالمي، إن خروج الناس في تظاهرة اليوم، لسبب رئيسي هو رفض محاولة الانقلاب التي قادها بشكل غير مسؤول، خوان غوايدو وزميله بالمعارضة ليوبولدو لوبيز.

وقالت فرانكو لوسائل إعلام إن هذه المسيرة "هي إظهار واضح بأن البلاد تتطلع للسلام، مضيفة أن الفنزويليين، أمثالها، قد ساروا ليقولوا إننا نريد السلام ونريد احترام سيادة فنزويلا.

ولقيت محاولة الانقلاب الفاشلة في فنزويلا تنديدا واسعا من قبل الدول المؤيدة لشرعية الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو وأجمعت على رفض هذه المحاولة الهادفة إلى تدمير النظام الدستوري والديمقراطي في البلاد، مع دعوتها إلى ضرورة حل الأزمة القائمة هناك من خلال الحوار بين جميع القوى السياسية المسؤولة.