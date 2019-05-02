اقترب الدولي الجزائري ياسين براهيمي نجم بورتو البرتغالي، من الانضمام إلى ميلان الإيطالي.

وكشف موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، إن براهيمي مرشح بقوة للعب في صفوف الروسونيري، خاصةً أنه اقترب من نهاية عقده مع بورتو، ويرغب في خوض تجربة جديدة.

وأضاف الموقع، أن النادي الإيطالي قد يحسم صفقة براهيمي براتب سنوي يبلغ 2 مليون أورو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر براهيمي من أبرز لاعبي المنتخب الجزائري، حيث يتم الاعتماد عليه بشكل كبير من قبل المدير الفني، جمال بلماضي.