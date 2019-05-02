يستهدف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الحصول على خدمات كريم بن زيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، إلى أن النادي الباريسي يستعد لتقديم عرضاً بقيمة 120 مليون أورو لضم الفرنسي المخضرم في الصيف ليكون بديلاً لادينسون كافاني الذي اقترب من الرحيل لإنتر ميلان.

وأشار الموقع إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي يرحب برحيل الفرنسي بالمبلغ المذكور، وأن زيدان يقف عائقاً أمام رحيل بن زيمة في الصيف.

وأبرز الموقع الإيطالي في تقريره بأن كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي يحلم بضم كريم بن زيمة لصفوف فريقه في الصيف.