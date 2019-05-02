سلط مجلس قضاء غليزان عقوبة المؤبد للكهل الذي قتل ربيبته الطالبة الجامعية التي تقطن بلدية وادي أرهيو في أواخر عام 2018، مع غرامة 200 مليون سنتيم، حيث التمس له ممثل النيابة عقوبة الإعدام، بالنظر إلى بشاعة الجريمة التي ارتكبها هذا الكهل المدعو ( ع.ت-55 سنة) في حق ربيبته، والتي قد تطرقت إليها جريدة "الخبر" أثناء وقوعها.

وحسب مصادر "الخبر" فإنه في 14 نوفمبر 2018، اعترض الجاني سبيل ربيبته (م.ب- 24 سنة)موجها لها عدة طعنات بالخنجر على مستوى جسدها، تاركا إياها تسبح في دمائها وسط ذهول المارة بشارع بن كحلة منور بوادي أرهيو، حيث سارعت مصالح الأمن إلى عين المكان وألقت القبض على الجاني، وأودع السجن.